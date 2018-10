Donna urtata da un’auto, portata in ospedale

Una donna di 47 anni è stata portata in ospedale dopo essere stata investita in via De Gasperi a Orago, strada che dalla piazzetta della frazione aggira l’isolato del castello.

È successo poco dopo le 8.30 di venerdì mattina.

La donna, residente in paese, è stata urtata da un’auto in transito. Non dovrebbe aver riportato ferite: è stata portata in ospedale a Gallarate in codice giallo. Sul posto anche la Polizia Locale jeraghese.