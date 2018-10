Fiamme nella chiesa evangelica, i fedeli pregano in giardino

I fedeli della chiesa Evangelica di via Verdi angolo via monte Rosa a Varese, oggi, 8 ottobre 2018, hanno dovuto pregare in giardino. La loro sede è stata infatti oggetto di quello che sembra, secondo le prime ricostruzioni, un atto vandalico nella prima mattina di domenica 7.

A farne le spese è stata la sala riunioni che si trova a fianco della più grande sala delle celebrazioni. Quello che chi è intervenuto ha definito “un principio di incendio“ ha reso inagibile tutto il fabbricato: le fiamme infatti non hanno solo fuso le lampade e gli interruttori della stanza, ma anche rotto un vetro e ridotto in cenere le tapparelle della finestra nell’interno.

La conseguenza principale è stata innanzitutto la messa fuori uso della corrente elettrica: e senza energia elettrica, e con il salone pieno di fuliggine (una giornata dopo l’evento l’odore di bruciato era ancora molto forte) continuare le funzioni e le preghiere lì si è rivelato totalmente impossibile. In una giornata bella e tiepida come oggi, i fedeli non si sono persi d’animo: il gruppo di avventisti che si era dato appuntamento per oggi ha preso delle sedie e h cominciato a pregare in giardino.

Non si sa ancora quando sarà possibile ripristinare la normalità nella loro sede, di proprietà dell’Unione delle chiese evangeliche, che viene utilizzata da avventisti, battisti e da una comunità evangelica ghanese: per ora i partecipanti confidano nel bel tempo, ma potrebbe essere necessario trovare una sede provvisoria a causa di quella che potrebbe essere una stupida bravata, o anche qualcosa di più.

Intanto, sulla vicenda sta indagando la squadra mobile di Varese.