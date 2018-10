Guasto in stazione Centrale: treni in ritardo

Guasto a uno scambio in stazione Centrale a Milano di pertinenza di RFI, lavori di manutenzione nelle stazioni di Bovisa e Saronno, guasto a un treno. È partita con ritardi la mattinata dei convogli ferroviari di Trenord. Per il problema in centrale si sono accumulati ritardi sino a 50 minuti.

Interessate le linee Domodossola- Centrale, Cadorna – Malpensa, Laveno – Milano Luino, Gallarate Malpensa.

Il guasto alla stazione Centrale è stato risolto dopo le sette e la circolazione è ripresa gradualmente.