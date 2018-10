Karate: alloro Internazionale per la Saronnese Alessandra Bossi

Dopo aver cambiato federazione per passare alla federazione ufficiale del CONI, scelta dolorosa ma necessaria per poter proseguire il proprio percorso di crescita sportiva ed agonistica nel mondo del Karate, la saronnese Alessandra Bossi ha iniziato a disputare delle competizioni internazionali con la nuova società di Milano, dove si allena quotidianamente con il massimo impegno e tanta passione.

Ad inizio Settembre ha partecipato all’Open di Budapest in Ungheria senza però ottenere un risultato da podio, Sabato scorso, sei Ottobre, Alessandra si è recata in Austria per partecipare al “18th International Vienna Open”, gara internazionale per club organizzate dalla federazione mondiale di Karate WKF (World Karate Federation, l’unico circuito internazionale in cui partecipano tutti gli atleti professionisti e non che faranno parte delle prossime Olimpiadi del 2020 in Giappone) ed aperta a tutti i membri delle federazioni WKF, OKB e AAKF.

Nella gara di Kumite individuale categoria Under 12 ( -30 Kg di peso), Alessandra ha ottenuto la medaglia d’oro battendo in finale l’agguerrita atleta della Slovacchia dando vita ad un appassionante ed equilibrato incontro finito con il punteggio di 2-0 per la Saronnese.

Il livello agonistico di queste manifestazioni internazionali è veramente molto alto e l’adesione di così tanti atleti, provenienti da tutte le parti d’Europa e non solo, dimostra quanto il Karate sia diventato uno sport molto diffuso e comunemente praticato da sempre più persone, soprattutto da bambini e ragazzi di ogni età.

Vedere il grado di preparazione tecnica dei partecipanti a cominciare dalle categorie dei bambini, dimostra quanto e quale lavoro tecnico ci sia alle spalle e quale livello tecnico bisogna raggiungere per potervi partecipare senza sfigurare.

Il pubblico ha gremito gli spalti del palazzetto dello sport regalando una bella e folcloristica cornice di appassionati che hanno potuto assistere a gare molto competitive e molto tecniche ma soprattutto avvincenti e spettacolari. Apprezzata l’organizzazione professionale ed impeccabile della manifestazione.