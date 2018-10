La Openjobmetis non fa sconti e domina in Bulgaria

Concentrata fin dalla palla a due, precisa al tiro e affamata in difesa: la Openjobmetis cancella subito la brutta partita di domenica a Sassari affondando il colpo nella gara di esordio in Fiba Europe Cup giocata in trasferta contro i bulgari del Rilski Sportist. Un successo nettissimo (76-95) che va – ovviamente – tarato sul livello dell’avversaria, apparsa davvero di caratura molto inferiore ai biancorossi, ai quali va però dato atto di non aver assolutamente sottovalutato l’impegno. (Foto Fiba Europe Cup)

Scelta giusta – e con Caja anche l’unica percorribile per evitare strigliate – anche in ottica qualificazione: vincere subito in trasferta significa mettere da parte un piccolo gruzzolo nella corsa ai primi due posti del girone. Varese d’altra parte è la favorita del raggruppamento e ha preso sul serio il proprio ruolo: senza Avramovic, gli altri biancorossi si sono suddivisi bene il peso dell’attacco e soprattutto sono tornati ad alimentare Cain sotto i tabelloni.

Il pivot, poco coinvolto nelle prime due di campionato, ha tirato ben 14 volte chiudendo con un tabellino eccellente: 19 punti e 13 rimbalzi, altra voce statistica in cui Varese ha stritolato il Rilski (44-23). Bene anche Scrubb, il migliore nella prima metà di gara, e Archie che a Sassari era stato deleterio. In generale, la Openjobmetis ha potuto testare qualche soluzione alternativa ai cambi comandati visti fino a ora (nel finale esordio in gare ufficiali per Verri e Gatto), con Caja che ha avuto discrete risposte anche da Bertone. Chi invece continua a non ingranare è Tambone, assolutamente da rimettere in fiducia in ottica campionato, perché domenica contro Trento (ore 12, Enerxenia Arena) servirà anche il suo contributo.

PALLA A DUE

Poca gente, seppure rumorosa, alla Arena Samokov per questo esordio di Fibe Europe Cup che Attilio Caja affronta senza il suo cannoniere Avramovic. Al posto del serbo c’è in quintetto Bertone mentre negli altri ruoli non ci sono variazioni rispetto al solito. I bulgari si presentano in campo con l’asse play-pivot atteso, Wright-Jenkins, mentre Edwards parte da sesto uomo con Gugino titolare. Openjobmetis in campo con inedita divisa nera con bande biancorosse, un po’ alla “Portland Trailblazers”.

LA PARTITA

Due triple dei padroni di casa danno l’unico vantaggio al Rilski che scatta sull’8-2 prima di subire un tremendo parziale di marca varesina. Archie guida l’OJM a un 18-0 che indirizza subito il match in direzione degli uomini di Caja, subito attivi in difesa ma pure precisi in attacco (16-29 al 10’).

Il coach ospite rigira i quintetti ma ottiene risultati analogamente positivi anche nel secondo periodo quando il vantaggio si consolida con i punti di Scrubb, Natali ma pure di Cain, spesso cercato dai compagni (però non precisissimo) come non era ancora avvenuto quest’anno. Il Rilski resta lontano e si aggrappa all’eccellente Marinov, unico a segnare con continuità. Alla pausa tuttavia, sono 21 le lunghezze di distacco.

Dopo l’intervallo la questione non cambia: Caja torna a dare spazio a Bertone, gira un po’ i quintetti, trova qualcosa da Iannuzzi ma poi è di nuovo Cain a menare le danze. Padroni di casa a -17 nel momento di massimo sforzo e null’altro: 57-79 alla sirena.

IL FINALE

Qualche timido tentativo bulgaro (Marinov – chi se no? – a quota 25) viene rintuzzato senza grossi problemi dai biancorossi che, quando cambiano il ritmo, rimettono tutto a posto su entrambi i lati del campo. Il punteggio continua a galleggiare intorno ai 20 di scarto, così Caja può regalare un minutino di campo a Gatto (subito palla rubata) e Verri: ci sono loro in campo al suono della sirena su un dolce 76-95 che settimana ventura andrà confermato contro il Porto.