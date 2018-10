L’appello dell’architetto: “Scatto d’orgoglio di Busto per salvare il conventino”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell’architetto Giovanni Ferrario di Busto Arsizio in merito alle condizioni in cui versa il conventino di via Matteotti, in attesa da decenni di un intervento di recupero o almeno di messa in sicurezza. Il tempo stringe, l’edificio crolla un pezzo alla volta e per molti è ormai solo un rudere da abbattere.

Un piano per farlo sopravvivere, se non rinascere, c’è ed è nelle mani dell’impresa che ha realizzato la Residenza del Conte e che tra le opere pubbliche da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ha inserito anche il Conventino, sulla base di una convenzione con il Comune di Busto Arsizio che in cambio ha eliminato la realizzazione del parcheggio sotterraneo, in piazza Vittorio Emanuele.