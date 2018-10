L’ex ministro Minniti torna a Varese per presentare il suo libro

L’ex ministro dell’Interno Marco Minniti sarà a Varese mercoledì 7 novembre per presentare il suo libro “Sicurezza è libertà”, edito da Rizzoli.

Minniti, esponente del Partito Democratico, sarà intervistato dai giornalisti del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi e della Radiotelevisione svizzera (RSI) Tomas Miglierina all’interno della sala Campiotti della Camera di Commercio di Varese (piazza Monte grappa) alle 21.

Dopo un passaggio in città per un incontro dedicato al suo partito, Marco Minniti ci ritorna ora in veste di politico-scrittore con la sua opera appena data alle stampe. Qui potete prenotare la vostra partecipazione gratuita alla serata:

«I populisti fanno finta di ascoltare ma tengono la gente incatenata alle proprie paure. La sinistra ascolta per liberare. La differenza tra la sinistra e il nazionalpopulismo consiste proprio in questo: la sinistra ascolta, mentre i populisti fanno finta di ascoltare, quando invece il loro unico obiettivo è di tenere incatenata la gente alle proprie paure».

Parte da questa convinzione la riflessione di Marco Minniti, da oltre vent’anni ai vertici degli apparati di sicurezza e di intelligence del nostro Paese, che all’appuntamento del 7 novembre parlerà del suo libro e risponderà alle domande di Cremonesi, giornalista che si è occupato dei principali teatri di guerra e di tensione nel mondo, e Tomas Miglierina, inviato a Buxelles e profondo conoscitore delle dinamiche dell’Unione Europea.

L’incontro con Marco Minniti rientra nella programmazione del Festival Glocal, appuntamento per giornalisti, professionisti della comunicazione e cittadini, che si terrà a Varese dal’8 all’11 novembre.