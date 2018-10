Ognissanti: Autolinee Varesine agevola l’accesso ai cimiteri varesini

Giovedì primo novembre, festa di Ognissanti, la rete di Autolinee Varesine seguirà l’orario Festivo.

Come avvenuto l’anno scorso, vengono comunque apportate un paio di modifiche alle linee urbane di Varese per garantire un più agevole accesso ai cimiteri cittadini, senz’altro molto frequentati in questo periodo dell’anno.

La linea G, che collega la stazione FS al monumentale di Giubiano, sarà regolarmente attiva e seguirà gli orari di un normale giorno feriale, mentre solitamente non effettua servizio nei giorni festivi.

Al tempo stesso, gran parte delle corse della linea N si fermeranno al capolinea di Belforte cimitero, evitando di dividersi con l’altro capolinea di Cascina Mentasti, proprio per permettere ad un maggior numero di persone di raggiungere il camposanto belfortese col mezzo pubblico.

Infine, venerdì 2 e sabato 3 novembre, contestualmente alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Varesotto, tutte le linee di Autolinee Varesine seguiranno l’orario non scolastico, che subirà qualche variazione rispetto all’orario giornaliero.