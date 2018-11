Monteviasco, finanziato l’intervento di manutenzione sulla funivia

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha approvato una delibera per finanziare gli interventi di manutenzione straordinaria alla funivia Ponte di Piero – Monteviasco.

«E’ previsto l’ammodernamento del sistema frenante della vettura – ha spiegato Terzi -. L’impianto, di proprietà comunale, riveste un ruolo particolarmente importante per il territorio, essendo un mezzo di trasporto fondamentale non solo in chiave turistica ma per garantire i collegamenti con il centro abitato di Monteviasco. Come Regione Lombardia siamo e saremo accanto ai piccoli Comuni e alle loro necessità».

La delibera riconosce al Comune di Curiglia con Monteviasco 9.900 euro, pari al 90% del costo dell’intervento di manutenzione straordinaria.