Openjobmetis, Ferrero non preoccupa. Avra e Scrubb in nazionale

L’infortunio muscolare subito da Giancarlo Ferrero nel corso della partita tra la Openjobmetis ed Happy Casa Brindisi (vinto 85-67 dai biancorossi) non dovrebbe essere di particolare entità. Il capitano varesino, 30 anni, soffre per un’elongazione al bicipite femorale ma il suo stop è stimato in 7-10 giorni.

Ferrero riprenderà quindi il lavoro fisico giovedì, con esercizi in piscina, e da lì dovrebbe gradualmente aumentare i carichi per tornare in palestra in tempo per preparare la prossima gara di campionato. La Openjobmetis sarà in campo domenica 9 dicembre al “Taliercio” di Mestre contro l’Umana Reyer Venezia, seconda forza del campionato.

I suoi compagni invece non si sono subito fermati dopo la vittoria su Brindisi: lo staff tecnico ha previsto due giorni di allenamento (oggi, martedì, e domani) sotto la guida del preparatore atletico Silvio Barnabà. Poi scatterà la prima vera pausa della stagione con i giocatori liberi tra giovedì e lunedì sera, quando la squadra si riunirà all’Enerxenia Arena. Del gruppo continuerà a fare parte anche Pablo Bertone, l’argentino che nelle scorse settimane è stato sull’orlo del taglio (e la sua situazione non è ancora del tutto stabile). Il mercato però in questo momento non offre i profili ricercati, e la filosofia di Varese è quella di intervenire solo in caso di operazioni che consentano migliorie evidenti a costi contenuti.

Avramovic con la maglia della Serbia / foto Fiba

La pausa per le partite delle nazionale non concederà però di riposare a due elementi del quintetto base di Attilio Caja, ovvero Aleksa Avramovic e Thomas Scrubb, chiamati rispettivamente dai c.t. di Serbia (Sasha Djordjevic) e Canada (Gordon Herbert) per le partite di qualificazione ai prossimi campionati del Mondo.

Avramovic, che aveva già risposto alla convocazione nell’estate scorsa senza però toccare il campo, sarà a disposizione di Djordjevic per le gara che vedranno la Serbia contrapposta a Israele (venerdì 30 a Tel Aviv) e Grecia (lunedì 3 dicembre a Belgrado nell’impianto intitolato al coach della Grande Ignis, Aza Nikolic). Il ritorno a Varese della guardia avverrà martedì 4 nel pomeriggio.

Più complicato invece il viaggio di Scrubb, impegnato ovviamente nelle partite del continente americano: il suo Canada giocherà in trasferta, prima in Venezuela (venerdì 30) e poi in Brasile (lunedì 3). Tommy atterrerà dunque a Malpensa mercoledì 5 dicembre.