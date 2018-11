Una panchina rossa alla fermata dell’autobus

Anche a Masciago Primo amministrazione comunale e cittadini vogliono dire il loro No alla violenza contro le donne. Lo faranno venerdì 30 novembre attorno alla nuova panchina rossa che sarà posata in paese.

«Abbiamo voluto adottare una panchina rossa per aprire una riflessione sulla violenza e su come aiutare le donne in difficoltà – spiega il consigliere comunale Pascale Janvier – Abbiamo portato avanti questo progetto con un gruppo di donne del paese; abbiamo scelto un posto ben visibile di tutti: la fermata dell’autobus, abbiamo dipinto la panchina e l’abbiamo personalizzata con una rosa spinosa, e infine è stata scelta una frase che sarà incisa su una placca con il numero 1522 e stiamo preparando anche della documentazione da mettere a disposizione nel municipio, nell’ambulatorio, nel bar».

La panchina rossa sarà inaugurata il 30 novembre, dopo un dibattito con la presenza del sindaco Enzo Maffei, del maresciallo dei Carabinieri di Cuvio Roberto Notturno, dell’assistente sociale Virginia Bilato e di Monica Borsa, vicepresidente dell’associazione No Violenza.

Seguirà un rinfresco per tutti i presenti.

