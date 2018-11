“Toc toc: chi entra gioca”, a Villa Necchi due giornate dedicate alle famiglie

Sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018 a Villa Necchi Campiglio, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano nel cuore di Milano, andrà in scena dalle ore 10 alle 18 “Toc toc: chi entra gioca”, due giornate interamente dedicate ai bambini e alle loro famiglie.

Campana, Elastico, Limbo, Rubabandiera, Un due tre stella e I quattro cantoni saranno i protagonisti di un fine settimana all’insegna dei giochi di una volta, un’occasione unica per vivere “a misura di bambino” la residenza progettata negli anni Trenta da Piero Portaluppi con tornei a squadre, visite speciali, laboratori e una gustosa merenda natalizia a cura degli Amici della Comunità Cenacolo.

Ogni bambino riceverà all’ingresso un adesivo del colore della squadra di cui farà parte e sul quale scriverà il suo nome. In quattro aree gioco appositamente allestite si alterneranno tre giochi che cambieranno ogni 10 minuti e che permetteranno ai bambini vincitori di assegnare un punto alla propria squadra. Verrà proclamata una squadra vincitrice al mattino e una al pomeriggio e tutti i bambini presenti riceveranno in diploma di partecipazione.

Durante il corso di entrambe le giornate negli interni della villa si alterneranno laboratori creativi di decorazioni natalizie a cura di Laborars. Si andranno a realizzare ad esempio sfavillanti ghirlande ispirate alle forme dell’art nouveau con l’utilizzo di spirali, ali, piume, ventagli; centrotavola floreali con materiali di riciclo; addobbi per l’albero di Natale con arance, spezie, pigne; originali carte da

regalo personalizzate con disegni a stencil e timbri colorati.

Villa Necchi Campiglio

Giorni: sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018

Orario: dalle ore 10 alle 18

Ingresso: Intero bambini 7 €, Bambini iscritti al FAI 5 €; Bambini fino a 4 anni gratuito

Per informazioni e prenotazioni:

Villa Necchi Campiglio, Via Mozart 14 – Milano: tel. 02.76340121; fainecchi@fondoambiente.it ;

www.villanecchicampiglio.it

Per maggiori informazioni sul FAI consultare il sito www.fondoambiente.it