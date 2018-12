Il Calandàri in Sala Montanari

Domenica 16 dicembre, alle ore 10, in sala Montanari (ex Cinema Rivoli) in via Dandolo, a Varese, verrà presentato il Calandàri d’ra Famiglia Bosina, par ur 2019. Cosa sia il Calandàri è scritto sull’aletta di copertina: «Non è un libro solo in dialetto, non è un libro solo rivolto al passato, non è un libro di nostalgici, non è un libro per vecchi. È il libro varesino con più storia: esce infatti ininterrottamente, ogni anno, dal 1956. È un annuario che vede la collaborazione di giornalisti, storici, uomini di cultura, narratori, poeti. Di cosa parla? Di Varese città, di Varese provincia, del nostro territorio prealpino, letti nel passato, nel presente e nel futuro».

In copertina è stato scelto il tema della bicicletta perché nel 2008 si sono svolti i Mondiali di ciclismo a Varese, nel 2009 la valceresina Noemi Cantele ha vinto due medaglie ai Mondiali di Mendrisio, e perché la promozione della bicicletta come mezzo ecologico per antonomasia è uno dei progetti più caldeggiati dai nostri amministratori.

Fra i personaggi del passato e del presente, rievocati nel libro, abbiamo don Franco Rimoldi, già sacerdote in San Vittore, Pippo Gazzotti, grande sportivo e tecnico dello sci nordico, Mario Lodi, storico direttore de La Prealpina, i due poeti dialettali Paolo Rattazzi e Mario Candiani, il critico d’arte Ginetto Piatti e l’ex prefetto Giorgio Zanzi, Enrico Bianchi, fonditore di campane. Ampio spazio è riservato all’anniversario della fine della Grande Guerra. Fra i libri presentati, abbiamo il volume di Alberto Pedroli, dedicato alla storia varesina di Comunione e Liberazione. Ma questo è solo un assaggio del ricco contenuto del volume.

Ecco l’elenco di chi ha collaborato al Calandàri 2019: Paola Barlocci, Federico Bianchessi Taccioli, Roberto Bof, Fausto Bonoldi, Antonio Borgato, Maniglio Botti, Luca Broggini, Silvano Colombo, Fernando Cova, Roberto Fassi, Davide Galimberti, Roberto Gervasini, Livio Ghiringhelli, Andrea Giacometti, Luca Graci, Max Lodi, Laura Pantaleo Lucchetti, Federica Lucchini, Giuliano Mangano, Ezio Motterle, Luisa Negri, Luigi Panighetti, Alberto Pedroli, Riccardo Prando, Giuseppe Redaelli, Enrico Ricci, Gianni Spartà, Pierfausto Vedani, Laura Veroni, Ambrogina Zanzi, Carlo Zanzi e Mario Zeni.

L’incontro di domenica, a ingresso libero, sarà ricco di sorprese.