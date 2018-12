Una di notte: guanti in lattice e tuta nera, denunciato

L’hanno notato fermo in macchina e quando sono scesi hanno capito con chi avevano a che fare: indossava guanti in lattice ed era vestito di nero: l’abbigliamento del ladro provetto. Se poi, durante il controllo, saltano fuori anche gli oggetti da scasso ecco che arriva la denuncia.

È successo nel corso della scorsa notte quando un equipaggio delle volanti della Questura di Varese ha denunciato un quarantottenne malnatese, perché in possesso di arnesi atti allo scasso.

All’una di notte circa, l’attenzione degli agenti di una volante, nel corso di un servizio mirato alla prevenzione dei furti in appartamento nelle zone periferiche della città, è stata attratta dal conducente di una Fiat 600 che, con il probabile intento di eludere un eventuale controllo, si è fermato in corrispondenza di un distributore automatico di tabacchi, rimanendo nell’auto per qualche istante come per attendere il passaggio della volante.

Contrariamente a quanto immaginato o sperato, gli agenti lo hanno invitato a scendere dal veicolo, e hanno notato immediatamente che lo stesso indossava un paio di guanti in lattice ed era vestito di scuro, abbigliamento tipico dei “topi di appartamento”.

Dopo aver identificato l’uomo ed appreso dei suoi numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione personale trovando, occultati sotto la giacca, un piede di porco, un grosso cacciavite, una pinza ed un magnete, oggetti che sono stati sequestrati perché utilizzabili per perpetrare furti.

S.G. è stato, pertanto, denunciato in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso: a carico dello stesso è stata, altresì, avviata la procedura amministrativa del foglio di via obbligatorio dalla città di Varese, con divieto di ritorno.