Nicola Zingaretti a Varese

Nicola Zingaretti è atteso all’istituto De Filippi di Varese per lunedì 28 gennaio alle 21. Il candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico incontrerà i militanti in vista delle primarie, in particolare il comitato “Piazza Grande Varese“.

Finita la prima fase delle convenzioni provinciali, ora lo sguardo è rivolto verso l’appuntamento delle primarie del 3 marzo, dove potranno votare tutti gli elettori del centrosinistra.

Zingaretti ha deciso di aprire questa nuova fase del congresso nazionale del Partito Democratico prima a Como, che visiterà alle ore 18, e poi a Varese. La scelta è motivata dal fatto che le due province hanno fatto registrare ottimi risultati tra le consultazioni degli iscritti.

Ad aprire la serata ci saranno gli interventi di Alice Bernardoni, vice segretario del PD provinciale e il giovane Giacomo Fisco, consigliere comunale di Varese e consigliere provinciale. «Ci aspettiamo una grande partecipazione – spiegano dal comitato Zingaretti – dovuta sicuramente al buon risultato delle convenzioni e al carattere di novità che il presidente della Regione Lazio porta con sè. E’ la prima volta per lui in città di Varese, crediamo sarà un ottima occasione per discutere con lui della mozione e dare qualche spunto di riflessione sul nostro territorio».

Oltre a molti volti noti del comitato provinciale Piazza Grande, in sala ci saranno rappresentanti delle istituzioni locali, amministratori e l’europarlamentare Brando Benifei.