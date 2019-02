“Buguggiate nel cuore” si presenta ai cittadini

Giovedì 28 febbraio alle ore 20.30 il gruppo “Buguggiate nel cuore” organizza un incontro al Bar Giardino (via Cavour, 2 Buguggiate) per incontrare gli elettori.

«Vogliamo chiarire subito che siamo una lista civica che trova la sua forza nella pluralità delle idee che ogni persona porta con sé in dote», spiega il gruppo in un comunicato «Un paese si amministra con idee, razionalità, progettualità, attenzione al sociale e partecipazione dei cittadini, non con il paravento del successo e delle ideologie di un partito».

Nel corso dell’incontro di giovedì “Buguggiate nel Cuore” illustrerà i cardini del proprio impegno civico in vista delle prossime elezioni amministrative di fine maggio. Sarà l’occasione per presentare anche il nome e il simbolo della lista (sopra l’anteprima)

«Vogliamo incontrare le persone di Buguggiate per iniziare un percorso di amministrazione condivisa e partecipata: il cuore del nostro progetto è un lavoro collettivo – queste le parole di uno dei portavoce del gruppo- . Oltre alla mancanza di una gestione programmata dei progetti, anche di quelli basici di ordinaria amministrazione, a Buguggiate manca la capacità di creare quel senso di appartenenza che rende un paese, una comunità viva e attiva».

«Coinvolgere i cittadini nelle scelte, ascoltare le esigenze di un territorio, offrire servizi con un occhio di riguardo alle fasce più deboli, valorizzare le peculiarità che il paese offre trasformandole in opportunità, aprirsi al confronto con le amministrazioni vicine: queste sono le basi su cui confrontarsi in un dialogo aperto, senza nascondersi dietro ai soliti alibi della mancanza di soldi o di partecipazione».