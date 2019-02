Chiese millenarie, paludi e corti lombarde: i paesaggi di Arsago in un nuovo libro

Le chiese millenarie, i fitti boschi, le aree umide, gli oratori campestri. Sono le tante bellezze di Arsago Seprio ritratte nel nuovo libro commissionato dal Comune.

«Un libro che penso farà piacere agli arsaghesi» spiega il sindaco Claudio Montagnoli, che a fine primavera – con le elezioni amministrative 2019 – lascerà la fascia tricolore dopo dieci anni.

Cento pagine, il volume è essenzialmente fotografico, con le immagini firmate da Marco Tessaro. Edito da Bradypus,.net, specializzata in opere sui beni culturali, il libro “Arsago Seprio – paesaggi storici e naturali” sarà disponibile a metà marzo.

A distanza di un anno dal lancio del millenario arnolfiano (che aveva coinvolto Comune, parrocchia, paese tutto) l’assessore alla cultura Martino Rosso spiega che tre sono le iniziative culturali su cui si sta lavorando: «Prima di tutto la stampa degli atti del convegno su Arnolfo e la basilica, poi la mostra di paramenti liturgici. E infine appunto il nuovo libro». Che, continua Rosso, «tratta sia la parte storico-artistica, sia quella naturalistica: le paludi che sono anche Siti Interesse Comunitario, i boschi, la fauna che a volte non si immagina, come i tre picchi, il pelobate fosco». Non solo: «Ci sono i monumenti ma anche uno sguardo sul paese, con le corti contadine e anche con quelle le attività storiche tra artigianale contadino e produzione in serie».