L’evoluzione delle regole di bilancio, se ne parla alla Liuc

Lunedì 11 febbraio alle 14 e 30 all’Università Liuc di Castellanza si terrà un incontro dedicato alle regole di bilancio a un anno dalla riforma: novità legislative, temi aperti e tendenze evolutive. L’evoluzione ha significativi impatti per imprenditori, manager, chief financial officer e professionisti. Di particolare rilievo, ad esempio, è il nuovo OIC 11, le relative modifiche del Codice Civile e i temi di responsabilità degli amministratori sulla continuità aziendale.

Accanto a questo, vi è una tendenza internazionale, anche corroborata da Confindustria (ma non solo), sulla sostenibilità aziendale di lungo periodo nel passaggio generazionale, nella valutazione del merito di credito, nel valore dell’azienda stessa per i potenziali investitori, in un ambiente dove, spesso, le più rilevanti minacce alla continuità di lungo sono insidiose in quanto non sono quelle tradizionalmente monitorate dall’impresa.

Programma

14.30 Registrazione dei partecipanti

14.45 Indirizzi di saluto

Dott.ssa Paola Castiglioni presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio

Dott.ssa Luisa Marzoli presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese

15.00 Apertura dei lavori

Coordina

Prof. Alessandro Cortesi Università Cattaneo LIUC

Interventi

Dott. Luca Magnano San Lio Partner KPMG “I bilanci redatti secondo i principi OIC a un anno dalla riforma: soluzioni applicative e temi aperti”

Dott. Paolo Rota Partner KPMG – Docente Università Cattaneo LIUC “Recenti novità per i bilanci redatti secondo i principi IAS/IFRS”

Dott. Piermario Barzaghi Partner KPMG “L’informativa non finanziaria: stato dell’arte e prospettive”

16.30 Coffee break

Dott.ssa Claudia Mona amministratore di Secondo Mona spa azienda del settore aerospaziale “L’ informativa societaria e sostenibilità di lungo periodo nelle aziende famigliari”

Prof. Alessandro Cortesi – Dott. Luigi Vena Università Cattaneo LIUC “Integrated reporting e creazione di valore”

Dott. Rodolfo Valacca Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio

“La principali novità fiscali applicabili ai bilanci 2018”

18.00 Domande e chiusura dei lavori