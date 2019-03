Ambrì e Lugano a braccetto nei playoff

Con le partite del 50° turno si è conclusa la lunga stagione regolare del campionato di hockey svizzero, la Lega Nazionale A, torneo molto competitivo che vanta numerosi appassionati anche al di qua della frontiera, soprattutto per via della presenza storica di due squadre ticinesi. E quest’anno, per il momento, possono festeggiare tutti, perché sia l’Ambrì Piotta sia il Lugano si sono qualificati per la fase finale. (foto da FB/HCL)

Una sorpresa per quanto riguarda l’Ambrì: i leventinesi – una realtà piccola rispetto alle squadre di città – da anni erano costretti ai playout e agli spareggi per non retrocedere, con esiti sempre positivi ma spesso assai sofferti. Quest’anno invece i biancoblu hanno saputo effettuare un cammino notevole e si sono qualificati al quinto posto, miglior risultato dal 2003, con una partita di anticipo; un risultato che sarebbe potuto arrivare prima (ben 79 punti) se la classifica non fosse stata cortissima nelle posizioni tra la terza e la decima. L’Ambrì ha anche espresso il capocannoniere del torneo, il ceco Dominik Kubalik, autore di 25 reti e 57 punti complessivi, ciliegina sulla torta di un complesso che il coach Luca Cereda ha saputo spingere in alto nonostante un tasso di talento non eccelso, compensato però da una grinta e una volontà notevoli.

Diverso il discorso relativo al Lugano: i bianconeri partivano con ambizioni superiori ai “cugini” ma, pur effettuando un buon cammino in Europa (fuori di misura negli ottavi contro gli svedesi del Frolunda, poi vincitori della Champions) sono stati piuttosto discontinui in patria fino a rischiare l’esclusione dai playoff. Nell’ultimo mese però la squadra di Greg Ireland ha ritrovato gioco e coesione e ha messo a segno una bella striscia positiva con cui è riuscita a risalire sino al settimo posto.

Ora le squadre si preparano alla fase finale del campionato. L’Ambrì Piotta se la vedrà con il Bienne, formazione del Bernese (quarta a pari punti con i leventinesi) che quest’anno è stata una vera e propria bestia nera per i biancoblu, sempre usciti con le ossa rotte dai confronti diretti. L’imperativo è dunque quello di far cambiare il vento magari già da gara1, perché poi in casa l’Ambrì (c’è anche un giocatore varesino, Tommaso Goi) può contare sul caldissimo pubblico della freddissima Valascia.

Per il Lugano invece il quarto di finale sarà contro lo Zugo, secondo, formazione che ha conteso a lungo la vittoria della regular season al Berna ma che nelle ultime settimane ha accusato una qualche flessione. I bianconeri partono dunque sfavoriti dal pronostico ma hanno, appunto, dalla loro una migliore forma recente e un parco giocatori comunque di alto profilo con Gregory Hofmann che è stato il top scorer stagionale con 51 punti (di cui 30 reti). Proprio quell’Hofmann che ha già annunciato di lasciare il Ticino a fine stagione per trasferirsi allo… Zugo.

Un ultima annotazione: la stagione regolare di LNA ha riservato diverse sorprese a partire dalle escluse eccellenti sul tabellone playoff, il Davos e lo Zurigo Lions e cioè la società con il maggior numero di titoli in bacheca (21, i grigionesi) e quella attualmente quarta in questo conteggio (8, lo ZSC). Al Davos non è bastato neppure l’addio del mito Arno Del Curto, l’allenatore dimessosi a novembre dopo aver guidato la squadra dal 1996 senza interruzioni. Oltre all’Ambrì invece, è interessante il posizionamento di un’altra piccola, il Langnau.