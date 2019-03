Broggini lancia “Siamo Caronno”

Maria Rosa Broggini conferma la candidatura a sindaco e presenta il logo della sua lista civica “siAmo Caronno”. L’ex assessore della giunta De Micheli ha abbandonato la maggioranza per divergenze con il primo cittadino ed ha deciso di presentarsi con una lista propria che sfiderà quella della Lega e del centrosinistra.

«Vorrei rinnovare il paese rendendolo più vivibile, moderno e sicuro – spiega accennando al suo programma- . Realizzare una vera mensa scolastica e una palestrina per la scuola Primaria. Approfondire i temi della sicurezza potenziando il lavoro svolto in precedenza con il servizio di video sorveglianza, aggiungendo i varchi, continuando con il progetto della sicurezza partecipata e rinforzando l’ufficio di Polizia Locale. Approfondire i temi del sociale e dell’inclusione analizzando le esigenze e i bisogni dei cittadini, in particolare gli anziani e i bambini, senza dimenticare i giovani con le loro idee innovative».

Non manca uno sguardo su Travaino: «Vorrei riqualificare la zona di Travaino rivitalizzando la piazza, ampliando i parcheggi, migliorando la segnaletica e il transito dei pullman. Riqualificare il centro di Caronno con il completamento della Villa Menni (nella foto in alto) e la sistemazione del Comune, della biblioteca, degli ambulatori con centro prelievi, ricavando luoghi per le associazioni e nuovi parcheggi.

Valutare un recupero urbanistico dell’attuale edificio della biblioteca. Creare la Pro-loco e portare avanti una stagione culturale che possa proporre una serie di eventi legati all’arte, alla cultura, alla storia e alla musica; perché senza cultura non c’è futuro.

Credo infine che il Comune, e quindi la sua amministrazione, debba rispettare le persone e l’ambiente in cui vivono ed essere al servizio dei propri cittadini»