Dalle prime mascherine ai giochi in natura

Poche nubi e tanto sole per questo primo fine settimana di marzo in cui, oltre al tradizionale appuntamento con le domeniche gratuite nei musei statali, le famiglie con bambini possono scegliere di divertirsi con una serie di giochi all’aperto, laboratori e spettacoli pensati per la gioia dei più piccoli.

CARNEVALE

Iniziano le feste e le sfilate di Carnevale delle comunità che non seguono il rito ambrosiano > Tutte le informazioni

Castello Cabiaglio: venerdì sera la Festa di carnevale per bambini da 3 a 13 anni sconfina nel bosco > L’iniziativa

Varese: sabato pomeriggio alle ore 15 parte dalla Stazione Nord il corteo di auto d’epoca guidato dal Re bosino per la Consegna delle chiavi della città > Il carnevale bosino

SPETTACOLI

Busto Arsizio: per la rassegna “A piccoli passi” sabato pomeriggio al Fratello Sole va in scena “Crepi l’avarizia”, con i burattini della compagnia bolognese Nasinsù > Lo spettacolo

Jerago con Orago: sabato mattina in biblioteca letture animate “A spasso coi mostri” > Leggi qui

Saronno: domenica pomeriggio gli chef di Kataklò portano in scena al Giuditta Pasta lo spettacolo per bambini “L’ultima cena” > L’evento

Maccagno: domenica pomeriggio in auditorium lo spettacolo a ingresso gratuito “Acque e storie” chiude la rassegna di Bim Bum Bam > Leggi

ESCURSIONI

Varese: il gioco di orienteering proposto da Cai sabato pomeriggio al parco del Castello di Masnago è un “Viaggio attraverso il magico mondo della montagna” > La manifestazione

Gerenzano: in occasione della “notte europea della civetta”, sabato sera il Parco degli aironi propone un’escursione notturna adatta ai bambini alla scoperta degli animali del bosco > Come partecipare

Inarzo: per domenica pomeriggio la Lipu propone il gioco “Bussola e impronte“, sfida di orienteering in palude > Come partecipare

La ciclabile: godersi la pista attorno al lago con i bambini a piedi, nel passeggino, monopattino o bicicletta > La gita

LABORATORI

Comerio: un intero fine settimana di laboratori creativi per “Arte e botanica”, da venerdì a domenica al Belvedere > Per saperne di più

Angera: sabato pomeriggio in biblioteca lettura animata de “Gli esami di Arlecchino” di Rodari e laboratorio di riciclo creativo a tema carnevalesco > Leggi qui

Solbiate Olona: domenica la festa di carnevale è in piscina per i genitori, mentre i bambini costruiscono mascherine > L’iniziativa

INCONTRI

Varese: sabato mattina la libreria Potere ai bambini presenta ai genitori il robot Cubetto e il corso di coding e robotica per bimbi di 5-6 anni > L’articolo

Azzate: sabato mattina a Mamme in cerchio c’è lo sportello “Sos Lavoro” > L’iniziativa

Luvinate: primo incontro per i sabati di primavera della scuola materna in mattinata con la pediatra per imparare le “Manovre di disostruzione pediatrica” > Il calendario

Somma Lombardo: sarà l’astronauta Paolo Nespoli sabato mattina a tenere a battesimo il nuovo padiglione di Volandia > L’evento