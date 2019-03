Frenata Caronnese: 1-1 a Villafranca

Il 2019 rimane a essere privo di vittorie esterne per la Caronnese, che anche oggi in casa del Villafranca non è riuscita ad andare oltre al pareggio 1-1.

Gara iniziata subito male per i rossoblu, che dopo 12’ minuti si sono ritrovati sotto per la rete siglata da Porcelli che porta il Villafranca sul vantaggio di 1-0.

La Caronnese fatica a fare breccia nella retroguardia veneta e il pareggio arriva solo al 25’ del secondo tempo con il tocco sottoporta di Gattoni.

VILLAFRANCA-CARONNESE 1-1 (1-0) Marcatori: 12′ pt Porcelli (V), 25′ st Gattoni (C) VILLAFRANCA: Rossi, Amoh, Avanzi, Foroni, Pellacani, Strasser, Porcelli (24′ st Elefante), Bortignon, Bertoli (41′ st Dentale), Fittà (30′ st Turrini), Pape (36′ st Amorosino). A disposizione: Martello, Guerrini, Andreis, Matei, Ratti. Allenatore: Porro CARONNESE: Barlocco, Braccioli, Mandracchia, Di Munno, Costa, Pavan, Rinaldi, Gattoni, Pittarello, Corno (30′ st Piraccini), Villanova. A disposizione: Minerva, Manti, Raccuglia, Baldo, Albu, Scornavacca, Barbera, Ciceri. Allenatore: Mazzoleni Arbitro: Ursini Sez. di Pescara (Berti e Concari) Ammonizioni: Foroni (V), Pavan (C), Costa (C)

In classifica i rossoblu vengono superati dal Rezzato, che vince 3-1 sull’Olginatese. Pareggio anche per la Pro Sesto terza in classifica – 1-1 contro il Villa d’Almè – mentre vincono ancora Como e Mantova. Colpo esterno per il Lariani, non senza qualche difficoltà, 2-1 a Pontisola, mentre il Mantova regola 3-1 il Legnano al “Martelli”.