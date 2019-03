Giochi, feste e scoperte: il fine settimana dei bambini

Il vento di venerdì, il sole di sabato e il rischio qualche precipitazione nella giornata di domenica: il fine settimana dal 15 al 17 marzo si annuncia molto vario nel meteo come nelle proposte pensate per il divertimento dei bambini e delle loro famiglie, con qualche attenzione al passato remoto, grazie a laboratori e spettacoli tra storia e preistoria, e uno sguardo al futuro del pianeta con le manifestazioni dello sciopero per il clima promosso dalla giovanissima attivista Greta Thunberg.

MANIFESTAZIONI

Varese: sabato in piazza San Vittore arriva il “Panini tour up”, un intero pomeriggio per scambiarsi figurine e sfidare la propria conoscenza del mondo del calcio > I dettagli

Castellanza: due giorni di festeggiamenti, sabato e domenica per la Festa di San Patrizio alla Corte del Ciliegio > Leggi qui

Lonate Pozzolo: due giorni di mattoncini per costruire, smontare e divertirsi insieme, grandi e piccini sabato e domenica nella sede della Pro Loco per “Brick Lonate” > L’iniziativa

SPETTACOLI

Varese: un concerto per bambini piccolissimi sabato pomeriggio a Villa Panza con “Tutti giù per terra” > Leggi di più

Galliate Lombardo: sabato pomeriggio in biblioteca c’è “Il lupo che entrava nelle fiabe” per il ciclo “Storie e burattini” > Leggi qui

Varese: domenica pomeriggio al Santuccio “Lo specchio sincero” chiude la stagione del Teatro per merenda > Lo spettacolo

Gallarate: domenica pomeriggio sul palco del Teatro Condominio c’è “Heidi”, il musical, portato in scena dal Family Show > Per saperne di più

Busto Arsizio e Gallarate: lo spettacolo Dinosaur live experience propone due repliche sabato pomeriggio al Teatro delle Arti di Gallarate e altri due spettacoli domenica, alle ore 11 e 16.30 al Fratello Sole di Busto > Scopri di più

Villa Cortese: domenica pomeriggio la sala consiliare ospita “L’orco e il dentista”, spettacolo che chiude la rassegna Bimbinsieme > Leggi

LABORATORI

Varese: sabato la Biblioteca dei ragazzi di via Cairoli propone un’intera “Giornata in compagnia degli egizi”, tra letture e laboratori > Leggi l’articolo

Jerago con Orago: letture e laboratori sabato mattina in biblioteca dedicati a Hervè Tullet: un genio dalla parte dei bambini” > Leggi di più

Varese: domenica pomeriggio c’è “Aquart”, percorso multisensoriale alla scoperta dell’acqua come elemento artistico nel giardino e nella collezione di Villa Panza, con laboratorio “galleggiante” > L’evento

Angera: domenica pomeriggio al MaBa il laboratorio “Scavo come un archeologo”, per i bambini curiosi di scoprire trucchi, termini e attrezzi del mestiere > L’articolo

INCONTRI PER MAMMA E PAPÀ

Induno Olona: sabato mattina per l’open day della Casa Maternità di Montallegro si parla di “Gravidanza e bebé a costo quasi zero” > Come partecipare

Angera: l’associazione Amor sabato mattina propone un incontro per il futuro del Punto nascita del basso Verbano > L’incontro