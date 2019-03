Terza vittoria di fila per la Busto Pallanuoto

Infila la terza vittoria consecutiva la Busto Pallanuoto Renault Paglini che, nella settima giornata del campionato lombardo di serie C maschile di pallanuoto, supera con un comodo 13-6 casalingo il Safa 2000. Primi due tempi a senso unico con i bustocchi che alla pausa di metà partita conducono con un comodo 4-0 che permette alla squadra di casa di amministrare agevolmente la seconda metà del match. In virtù di questo successo la squadra di mister Fabrizio Salonia sale al terzo posto in classifica.

RISULTATI E CLASSIFICA: http://www.finlombardia.org/LOM/PA/campreg.asp (SERIE C – M)

Fabrizio Salonia (allenatore Busto Pallanuoto Renault Paglini): “Finalmente una bella vittoria dove si è visto un gioco di squadra, cosa che nelle ultime partite, anche se vinte, era un po’ mancato. Ho visto dei giocatori che in vasca si sono aiutati e questa è una cosa positiva perché i ragazzi hanno capito che si gioca, si vince e si perde sempre in 13 e sono molto contento di questo. Abbiamo giocato bene in attacco sfruttando le superiorità e le occasioni che abbiamo creato. Siamo stati bravi anche in difesa pur regalando qualche gol fortuito. Siamo in crescita e i risultati ci supportano, ma dobbiamo continuare su questo trend, magari cercare di vincere le prossime tre partite per arrivare all’ultima d’andata contro la capolista Lodi per capire a che punto siamo”.

Busto Pallanuoto 13

Safa2000 6

Busto Pallanuoto Renault Paglini: Dordoni, Benassuti A. 2, Aspesi, Benassutti L. 1, Benedetti 1, Cosciavanoni, Colombo 1, Codoro, Rebonato, Petrozza 3, Tesolin, Re 5, Pedroni. All. Salonia.

Safa 2000: Deliu, Marchisio 2, Cervetti, Procacci 1, Mancuso, Borrione, Bella, Gattarossa, Carluccio, Sherko 1, Tonda 2, Gnoffo, Santosuosso. All. Gambuzzi.

Parziali: 1-0 3-0 4-4 5-2