Il consiglio di sorveglianza approva il bilancio di Ubi

Il consiglio di sorveglianza di Ubi Banca ha approvato all’unanimità il bilancio consolidato e il bilancio d’esercizio di Ubi Banca al 31 dicembre 2018, sottoposti a revisione contabile da parte di Deloitte & Touche Spa. La proposta di distribuzione di un dividendo unitario in crescita a 0,12 euro per ciascuna delle azioni in circolazione verrà ora sottoposta all’assemblea degli azionisti e se verrà deliberato dall’assemblea degli azionisti nella misura proposta, sarà messo in pagamento con data di stacco, record date e data di pagamento rispettivamente il 20, 21 e 22 maggio 2019.

Il monte dividendi ammonterà a massimi 136,2 milioni di euro, a valere sull’utile di gruppo. Al termine della disamina di bilancio, il presidente Andrea Moltrasio ha affermato: «Il 2018 ha visto la piena integrazione delle banche acquisite in Centro Italia, che ha consentito il completamento della riorganizzazione commerciale del gruppo e il dispiegarsi di importanti sinergie, con risparmi di costi per oltre 90 milioni. Il bilancio evidenzia anche per il 2018 il buon andamento di una gestione che ha garantito la sostenibilità e la solidità dei risultati, chiudendosi con un utile di 425,6 milioni e la proposta di un dividendo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea».