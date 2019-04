La Corale San Cristoforo porta alla Basilica di Gallarate l’opera contemporanea, con il Requiem for the living

La Corale San Cristoforo in concerto alla Basilica di Santa Maria Assunta di Gallarate sabato 6 aprile. Accompagnata da otto giovanissimi strumentisti e con la direzione del maestro Fabio Zambon, eseguirà il “Requiem for the Living” di Dan Forrest.

Un’opera contemporanea, scritta nel 2013, con un carattere quasi hollywoodiano: cinque movimenti in un requiem che non solo chiede pace per i defunti, ma anche per i vivi rimasti su questa Terra. Gli ascoltatori si ritroveranno immersi in un percorso che dal dolore e dalla sofferenza li porterà alla serenità e alla pace dell’ultimo movimento.

L’esecuzione della Corale San Cristoforo è la prima assoluta in provincia di Varese, se non per l’intera Lombardia. «Spero di ricevere un riscontro positivo dato che è un progetto organizzato interamente da giovani e di alto spessore culturale» spiega Fabio Zambon. La Corale – che nel nome mostra il suo legame con la città di Gallarate, di cui Cristoforo è santo patrono – ha un rapporto speciale con la Basilica, essendosi già esibita nello Stabat Mater in occasione della cerimonia di dedicazione del nuovo altare dell’edificio religioso più importante di Gallarate.