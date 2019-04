Cade in moto sulla statale 336, ricoverato d’urgenza un 55enne

Un grave incidente stradale si è verificato sulla superstrada 336 nei pressi del raccordo con l’A8 (uscita di gallarate) dove intorno alle 18.15 di martedì 9 aprile un uomo è caduto in moto.

Le sue condizioni sono parse subito serie tanto che sul posto si sono precipitate un’ambulanza della croce rossa di Gallarate e un’automedica.

L’uomo, un 55enne, è stato soccorso sul posto e trasportato d’urgenza in ospedale a Legano in codice rosso.

Allertata anche la polizia stradale per i rilievi e il ripristino della sicurezza sul luogo dell’incidente.