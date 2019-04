Ecco la squadra del “Centro destra per Induno”

Il Governatore della Lombardia Attilio Fontana ha tenuto a battesimo questa sera la squadra del “Centro destra per Induno” e il candidato sindaco Rosa Ferrazzi che si sono presentati agli elettori in una Sala Bergamaschi affollata di sostenitori.

Ad introdurre l’incontro Luciano Angelini, sindaco di Induno Olona dal 1990 al 1995 e “padre” della lista civica “Cambiamo Induno” che fa parte della coalizione insieme a Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia: «Una lista unitaria, nata da questi cinque anni di lavoro all’opposizione – ha detto – Una lista che è e sarà in ascolto dei cittadini, che vuole coinvolgerli e farli partecipare alla vita del paese».

Anche Attilio Fontana, indunese e alla guida del paese dal 1995 al 1999, ha posto l’accento sulla partecipazione e sul coinvolgimento: «Ci sono le condizioni per rivivere quegli anni vissuti con le amministrazioni di centro destra, con entusiasmo e con la partecipazione della gente che è la vera grande innovazione. Rosa Ferrazzi ha grande esperienza, è già stata vicesindaco e ha al suo fianco una lista eccellente per dare un cambiamento a Induno Olona con un programma di buon senso e persone che hanno voglia di lavorare per il paese».

«Ho accettato di candidarmi proprio perché questa squadra è ben assortita, ha persone con esperienza e molti giovani – ha detto il candidado sindaco Rosa Ferrazzi – Il nostro è un programma di grande concretezza e buon senso per fare scelte utili e non solo di immagine. Le nostre linee guida saranno la famiglia, il territorio, la sicurezza e il futuro. Auspico una campagna elettorale corretta e basata sul confronto proprio sul programma e sulle proposte per il paese».

Con Rosa Ferrazzi sedici candidati con una decisa presenza femminile (sette le donne in lista) e diversi laureati in giurisprudenza, ma anche un medico di base, un ambulante e un giornalista.

Nei prossimi giorni il via alla campagna elettorale «che sarà tradizionale – ha detto Rosa Ferrazzi – con banchetti e incontri porta a porta con i cittadini, ma anche aperta ai nuovi media con una pagina Facebook che permetterà a tutti di seguirci e di scoprire le proposte del nostro programma».