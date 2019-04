Monti “cacciato dalla giunta per aver donato un’altalena”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Uniti per Samarate sul ritiro delle deleghe all’assessore Vitale Monti per “l’affaire altalena“

Ha dell’incredibile quello che è successo nelle scorse ore nell’Amministrazione di Samarate ma, peccato che sia vero.

Il vice sindaco ha tolto la delega all’Assessore Monti mettendolo ufficialmente fuori dalla porta.

L’Assessore Monti è stato cacciato dalla giunta comunale per aver insieme alla sua Lista Civica Uniti per Samarate, del quale è uno dei coordinatori, regalato all’amministrazione comunale un’altalena per le persone più svantaggiate, e invece di ricevere un ringraziamento è stato messo alla porta.

E’ stato un fulmine a ciel sereno in quanto la revoca di una delega ad un assessore comporta che queste avvengano per motivazioni gravi e non semplicemente per aver espresso un commento politico, del tutto legittimo, in un momento nel quale la nostra lista ci vede impegnati nel sostegno ad Enrico Puricelli come candidato sindaco e non all’attuale vice sindaco.

Ci sembra una scelta incomprensibile, arbitraria e meramente da campagna elettorale, a maggior ragione, probabilmente per avere un pò di visibilità alla luce del fatto che manca poco più di un mese alle elezioni amministrative.

Evidentemente questo è il metodo messo in atto da una certa parte politica, che non essendo parte integrante della nostra coalizione, ha impostato una campagna elettorale fatta di polemiche ed atti mirati a gettare discredito sulle liste che supportano Enrico Puricelli, e noi a questo gioco non vogliamo giocare, non ci interessa fare polemica, cosa che lasciamo volentieri nelle mani del partito del vice sindaco.

Per quanto ci riguarda Noi siamo proiettati al futuro e continueremo a lavorare per il bene della città e dei Samaratesi senza mettere davanti inutili personalismi, come altri stanno facendo, porteremo a termine il mandato datoci dai Cittadini Samaratesi ed appoggeremo questa amministrazione fino alla fine del suo mandato per senso di responsabilità e per il fatto di aver partecipato ad un percorso iniziato quattro anni fa col sindaco Tarantino.

Il coordinamento di Uniti per SamarateGiorgio GiuriolaVito Passalacqua