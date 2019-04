Pasqua a Volandia

Non mancheranno le sorprese per chi sceglierà Volandia, il Parco e Museo del Volo a un passo da Malpensa, come meta per questo lungo ponte che prende il via con il weekend pasquale e si conclude con l’1 maggio.

Soprattutto i bambini avranno l’imbarazzo della scelta, potranno godersi la ricca collezione del museo fatta di elicotteri, modellini, auto storiche, locomotive, simulatori di volo e di un nuovissimo padiglione Spazio, ma potranno divertirsi anche provando la realtà virtuale salendo a bordo delle postazioni VR dinamiche che si muovono al “ritmo” del gioco-filmato proiettato.

E dopo un giro virtuale potranno divertirsi anche con il trampolino jumping, il tappeto elastico per bambini e adulti, per poi finire con il Brucomela adatto ai più piccoli o gustarsi un po’ di zucchero filato. Immancabile anche l’accensione (ore 15) del Jet Provost che farà vivere al pubblico l’emozione di sentire da vicino il rombo di un jet.

Da sabato 20 iniziano le giornate all’insegna dell’adrenalina per chi ama il brivido, ma anche del relax per chi invece vuole godersi un po’ di tranquillità nel parco del museo o gustare un ottimo pranzo al ristorante.

A Pasqua protagonista indiscusso il buffet, (20 euro adulto, 14 euro 4/10 anni e gratuito bimbi sotto i 4) il salmone in bella vista, mentre per il giorno di Pasquetta buffet ricco. Per prenotazioni chiamare in biglietteria allo 0331230007.