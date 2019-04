Spaccata nella notte dal fotografo Chiappa

Spaccata nella notte in piazza Manzoni ai danni del negozio del fotografo Chiappa. Ignoti hanno provato a sfondare la porta a vetri dello storico esercizio che si affaccia sulla piazza, fortunatamente senza riuscire a sfondarla.

I danni all’ingresso sono comunque ingenti. La vetrata è andata in frantumi ma ha retto all’urto dell’arnese, forse un mazzotto da cantiere, usato per cercare di penetrare nel negozio.

In questi giorni Busto Arsizio è di nuovo nel mirino dei ladri che hanno già svaligiato la cassaforte di un appartamento in via Pepe nella tarda serata di sabato.