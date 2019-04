Colora la tua estate con il Supercampus della piscina di Saronno

Parte la campagna di comunicazione ideata dalla Saronno Servizi SSD per il campus estivo 2019, il format di intrattenimento estivo di grande successo che quest’anno giunge alla sua dodicesima edizione consecutiva.

Dal 17 giugno fino al 6 settembre 2019, con una sola settimana di chiusura in concomitanza del ferragosto, il campus di Saronno Servizi SSD ospiterà ancora una volta centinaia di bambini e ragazzi di Saronno e dei paesi limitrofi negli ampi spazi del PalaExbo di via Piave e dell’impianto estivo di via Miola per praticare tante attività ludico e sportive.

Il campus è rivolto a tutti i bambini dai 4 anni compiuti (o che li festeggiano entro il 7 settembre) ai 14 anni.

La novità protagonista indiscussa dell’estate 2019 sarà la nuova area giochi dotata di acquascivoli che renderà più divertente la permanenza al Campus di tutti i bambini.

QUANDO

Per l’estate 2019 il campus si svolgerà dal 17/06 al 09/08 e dal 19/08 al 06/09. Sono possibili iscrizioni settimanali o giornaliere (settimane e giornate anche non consecutive).

• Maggio-Giugno

Dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.00

• Luglio-Agosto

Solo lunedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota d’iscrizione comprende:

– corso di nuoto

– accesso a tutte le strutture sportive coinvolte dal campus (piscina, campo sportivo, palestre, pista di pattinaggio a rotelle, PalaExbo)

– assistenza e attività sportiva diversificata svolta da personale qualificato nel settore

– pranzo e merenda

COME ISCRIVERSI

Le iscrizioni si ricevono direttamente presso la reception del PalaExbo dal 06/05/2019 fino ad esaurimento dei posti. Al momento dell’iscrizione deve essere consegnato il certificato medico per attività sportiva non agonistica solo per i bambini dai 6 anni compiuti.

Per maggiori informazioni

Sito: www.piscinadisaronno.it

Pagina Facebook: Piscina di Saronno

Email: segreteria.palaexbo@saronnoservizi.it

Tel.: 02 25061292 – 02 25548010