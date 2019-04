Torna il “Memorial Gambini”, il bello del calcio giovanile

Il tradizionale Memorial Sergio Gambini organizzato da A.S.D. Olgiatese, giunge al suo 13° appuntamento e sicuramente richiamerà, per il suo prestigio acquisito negli anni, una nutrita cornice di pubblico e appassionati del settore per ammirare i giovani campioncini delle più prestigiose società calcistiche che si affronteranno in avvincenti sfide.

Il torneo è dedicato alla memoria di Sergio Gambini, a cui è intitolato anche il nuovo campo sportivo di Olgiate Olona, che si è impegnato a fondo come dirigente organizzativo della vecchia A.C. Olgiate Olona.

Il “Memorial Sergio Gambini” è diventato uno dei tornei più prestigiosi del Varesotto, Valle Olona e Altomilanese; Quest’anno sarà rivolto a squadre della categoria Pulcini 2009.

Lo svolgimento della manifestazione, viene suddivisa in 2 tornei. Una prima fase di qualificazione intitolata “Torneo di Primavera” rivolta esclusivamente a società dilettantistiche si svolgerà nelle date del 25 e 28 aprile. La squadra vincitrice conquisterà il pass d’accesso per il torneo finale del 1° maggio “Memorial Sergio Gambini”, con le formazioni delle squadre professioniste.

Le protagoniste di quest’anno saranno: Atalanta, Genoa, Inter, Milan, Torino, Juventus, Sampdoria, Sassuolo, Pro Patria, Hellas Verona, Chievo Verona, Parma oltre all’Olgiatese .

Il programma prevede l’inizio della manifestazione alle ore 09.00 con la presentazione delle squadre per poi proseguire dalle ore 9.30 con le gare della fase a gironi, dalle ore 12.30 pausa pranzo per gli atleti poi nel pomeriggio la fase finale con le premiazioni di rito previste verso le 19.00 alla presenza delle autorità comunali.

Il dirigente dell’Olgiatese Orazio Carnelli tiene a sottolineare quanto sia difficile organizzare manifestazioni di livello oltre che gestire una società calcistica quando le risorse sono sempre più limitate: «L’aiuto degli sponsor che negli anni passati dava un grosso contributo, oggi è venuto quasi a mancare, per cui è fondamentale il lavoro e l’impegno di dirigenti, genitori e volontari che si prestano gratuitamente per un obiettivo comune».

Gli eventi sportivi, che hanno il patrocinio dell’Amministrazione comunale, si terranno allo stadio comunale Sergio Gambini in via Diaz 88 Olgiate Olona, nelle date del 25 e 28 Aprile, con la fase finale il 1° Maggio 2019. Durante le manifestazioni e per tutta la giornata sarà attivo un servizio di bar e ristoro per atleti e pubblico presente.