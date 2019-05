Borghi, 42mila per Angera che sogna la pinacoteca a cielo aperto

Il progetto della Regione dedicato alla valorizzazione e promozione dei borghi lombardi premia la cittadina di Angera. È notizia di oggi che il Comune sulle rive del Verbano, l’unico della provincia a partecipare al bando, ha ottenuto il via libera a un importante finanziamento, pari a oltre 42mila euro (42.210 per la precisione) da dedicare al potenziamento dell’attrattività turistica locale.

La misura “Viaggio #InLombardia“, approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore al Turismo Lara Magoni, prevedeva una dotazione finanziaria complessiva di 880.000 euro distinta in due linee di prodotto: i “borghi”, come nel caso angerese, con uno stanziamento complessivo di 400.000 euro destinati a comuni lombardi con un totale di residenti inferiore o pari a 15.000 abitanti e le “aggregazioni” 480.000 euro destinati a partenariati composti da almeno due enti locali lombardi.

Soddisfatto per il risultato, il sindaco di Angera, Alessandro Molgora: “Con questi fondi creeremo nuovi itinerari esperienziali che valorizzino il museo diffuso di Angera, gli itinerari alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche e artigiane e le iniziative che mettano in connessione la città con le bellezze del Lago Maggiore. Nel progetto abbiamo inserito la realizzazione di una vera e propria pinacoteca a cielo aperto con affreschi che esaltano la storia di Angera e del territorio nel cuore del centro storico (dove poco più di un anno fa è stata commissionata la riproduzione in stile street art del celebre fanciullo del Caravaggio all’artista Ravo, ndr). Organizzeremo inoltre incontri di formazione per l’accoglienza, la ricezione e le guide turistiche. Investiremo infine in azioni di marketing digitale e nuove tecnologie».