Una domenica con “miniarte”, la grande mostra per i piccoli

In occasione della mostra Miniartextil Humans in corso nelle Sale Gemelle del Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio, domenica 2 giugno 2019 alle ore 15.30, spazio a miniarte la grande mostra per i piccoli. Dopo la fortunata edizione autunnale a Como, sempre in occasione di Miniartextil Humans, ARTE&ARTE in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Busto Arsizio, propone una speciale edizione di primavera della fortunata iniziativa dedicata alle famiglie.

Semplice, quando di successo la formula di Miniarte, studiata dal team didattico di Arte&Arte. I bambini vengono accompagnati in una visita guidata raccontata alle opere e, dopo una merenda, spazio alla fantasia e alla creatività con un laboratorio di didattica dell’arte ispirato in particolar modo a una delle opere esposte. Ai genitori che accompagneranno i bambini a Miniarte, verrà offerta una visita guidata alla mostra.

MINIARTE – IL PROGRAMMA

Domenica 2 giugno 2019, ore 15.30

Visita guidata raccontata, merenda e laboratorio IL CORPO RACCONTA

Il lab è ispirato all’opera Déjà Vu di Pia Manniko; Il corpo dell’uomo, la sua ombra impressa tramite pittura su tessuto, viene studiato e osservato nel suo muoversi nello spazio, nell’interazione che il corpo fisico di un uomo, una donna, un bambino instaura nel tempo con l’ambiente che lo circonda. Tulle dipinti divengono strumenti per registrare lo spazio occupato in diverse posizioni, condizioni e misure. Una sorta di scatti fotografici in serie che mostrano il susseguirsi di movimenti nello spazio e nel tempo. L’attimo appena passato, l’azione del corpo appena passata non sono persi, bensì fissati, fossilizzati in un eterno presente in-essere. Durante il laboratorio il corpo, in diverse posizioni o nell’atto di svolgere differenti azioni, sarà strumento per raccontare storie, inventare personaggi e immaginare i luoghi in cui questi possono agire. Una semplice sagoma capace di sviluppare la fantasia.

Domenica 9 giugno 2019, ore 15.30

Visita guidata raccontata, merenda e laboratorio SFUMATURE DI UMANITA’

Lab ispirato all’opera A Dome for You di Manuel Ameztoy; L’artista focalizza la sua ricerca e la sua produzione creando opere di ritaglio e ricamo di tessuto/non tessuto, il comunissimo TNT. A dome for you è un tessuto fluttuante che inonda lo spazio che lo ospita dialogando con l’architettura che lo circonda; la ricchezza del pizzo, il colore eccessivo, il volume dell’opera, la sua grandiosità sono caratteristiche in totale contraddizione con la povertà del TNT, uno dei materiali meno nobili a disposizione.

Quante sfumature e tonalità possono esistere dello stesso colore? Le tonalità cromatiche saranno il pretesto per affrontare il tema della diversità insita nell’umanità, la metafora delle sfumature individuali all’interno della collettività, così come gli stessi intagli personali e diversi.

TITOLI DI INGRESSO MINIARTE

Bambini | 5 euro – il biglietto comprende la visita, la merenda e le attività didattiche

Gratuito per un genitore accompagnatore