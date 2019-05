“Giacomino d’Oro”a Mariuccia Nisoli e a Luca Facchini

Un premio per i volontari che si sono distinti nella missione della Fondazione Giacomo Ascoli Onlus. Il “Giacomino d’Oro”, istituito nel 2004, quest’anno è stato assegnato a Mariuccia Nisoli, “maestra di vita, presente in ogni circostanza, piena di dolcezza e inesauribile generosità”, e a Luca Facchini, “intelligente, capace, apprezzato da tutti per convogliare consensi a favore della Fondazione”.

Commossa, Nisoli ha commentato: «La Fondazione è cresciuta tanto ed è stata la passione a fare la differenza. Dobbiamo innalzarci all’altezza dei sentimenti dei bambini». Facchini ha aggiunto: «Il mio contributo è un piccolo gesto di un uomo che tutte le mattine va a lavorare. Grazie alla Fondazione faccio qualcosa di bello per gli altri». La cerimonia di premiazione è avvenuta al Golf Club di Luvinate nella serata del 14 maggio.

Prima della cena è stato presentato il bilancio 2018 dell’associazione: sono stati investiti 462 mila euro, di cui 344 sono stati spesi per la ristrutturazione del Day Center Oncoematologico Pediatrico Giacomo Ascoli al quinto piano dell’ospedale del Ponte, e sono stati stanziati altri 440 mila euro per progetti deliberati che avranno corso nei prossimi anni. Nel secondo semestre del 2019 inizieranno i lavori per la realizzazione di tre camere sterili, al terzo piano, per la degenza dei bambini onco-ematologici.

Le entrate di bilancio derivano da donazioni di privati e aziende, da raccolte di fondi provenienti da manifestazioni, come il “Fuck The Cancer” del prossimo 24-25-26 maggio a Villa Tatti Talacchini di Comerio, e dal 5 x mille (CF: 02937360127).