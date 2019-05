La conquista di Marte, raccontata da Luigi Bignami

Il noto giornalista e divulgatore scientifico Luigi Bignami è ospite dell’Università dell’Insubria per parlare della conquista di Marte, nuovo obiettivo dell’uomo a cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna. La conferenza, promossa nell’ambito del corso di laurea in Scienze della comunicazione e aperta agli studenti ma anche al pubblico, è in programma martedì 21 maggio alle 15.30 nel Campus di Bizzozero, aula 6 del padiglione Monte Generoso (via Monte Generoso 71).

Luigi Bignami si occupa prevalentemente di astronautica e astronomia ed è un documentarista di Focus Tv.

Il tema della conferenza è di estrema attualità e importanza. Con l’aiuto di immagini spettacolari e in parte inedite del Pianeta Rosso, Bignami illustrerà la transizione epocale fra la conquista della Luna, avvenuta 50 anni fa, il 20 luglio 1969, e il prossimo grande traguardo dell’Umanità: raggiungere Marte. L’evento è introdotto da Giulio Facchetti, presidente del corso di laurea in Scienze della comunicazione, mentre il dibattito è moderato da Federico Pasquarè Mariotto, docente di Comunicazione della scienza all’Università insubre.