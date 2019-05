Lavori in A8, occhio al cantiere da Milano

Sulla autostrada A8 Milano-Varese, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di mercoledì 15 e di giovedì 16 maggio, sarà chiuso il ramo di uscita dello svincolo Fiera Milano,

La limitazione riguarda solo chi proviene da Milano ed è diretto a Monza e a Rho, con orario 22:00-05:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari;

-verso Monza, immettersi sulla A4 Milano-Brescia verso Brescia/Venezia e uscire allo svincolo di Cormano, al km 129+900, proseguire sulla SP35 Milano/Meda e sulla A52 Tangenziale nord di Milano, in direzione di Monza;

-verso Rho, immettersi sulla A4 Milano-Brescia verso Torino, uscire allo svincolo di Pero e proseguire sulla SS33 del Sempione, in direzione di Rho.