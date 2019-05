Natura da scoprire e arte da costruire

Nonostante il tempo incerto, con annuvolamenti, schiarite e possibili rovesci annunciati, questo primo fine settimana di maggio offre alle famiglie con bambini tanti spunti per divertirsi insieme, con tanti animali da scoprire e laboratori per creare e imparare, tra arte e natura.

EVENTI

Varese: domenica ai Giardini Estensi torna Agrivarese, con tanti animali e attività per bambini, dalla mungitura con mucca margherita e la capretta nuvoletta al battesimo della sella, passando per pompieropoli, cuccioli laboratori ed esperienze > Tutte le iniziative della giornata

Castello Cabiaglio: il mercato bio e solidale del GiustoINperfetto domenica 5 maggio è la dedicato alla “Festa dei prati e delle mamme” e offre ai bambini e alle famiglie la possibilità di una pedalata fino alla Rocca di Orino e una caccia al tesoro ecologica > I dettagli

Busto Arsizio: appuntamento domenica mattina al Museo del Tessile con la “Corsa della speranza” organizzata dall’Associazione Bianca Garavaglia a favore della pediatria dell’Istituto dei Tumori di Milano > Scopri di più

IN NATURA

Inarzo: la Festa delle Oasi Lipu nella palude Brabbia domenica pomeriggio offre passeggiate e laboratori per tutta la famiglia e dei percorsi guidati per i più piccini alla scoperta degli insetti del prato, o a caccia di specie acquatiche, con tanto di retini e stivaletti > Tutti i dettagli

Tradate: domenica pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 18.30 apertura straordinaria della cittadella del Parco Pineta per consentire alle famiglie di passeggiare lungo il “Sentiero Natura”

LABORATORI

Tradate: sabato 4 maggio alle ore 15 l’associazione “Genitori e figli” propone il laboratorio per bambini “Aromamma”, in collaborazione con Arte Diem > Come partecipare

Arsago Seprio: sabato pomeriggio in biblioteca letture, laboratorio e merenda per bambini, tutto ispirato al genio di Leonardo > Leggi

Casalzuigno: domenica pomeriggio a Villa Bozzolo si celebra la primavera con Calendimaggio, occasione in cui i bambini potranno abbellirsi con ghirlande, collane o scettri di fiori preparati con il laboratorio nel parco > Leggi qui

Varese: domenica pomeriggio il Museo Baroffio del Sacro Monte propone ai bambini una speciale “Indagine al museo“, con laboratorio in cui coinvolgere ciascuno la sua mamma > Scopri di più

Gemonio: domenica pomeriggio, in occasione della Giornata della Ceramica al Museo Bodini, i bambini potranno sperimentare a costruire e cuocere il loro manufatto > L’articolo

Laveno Mobello: domenica mattina al Bostano i bambini tra i 3 e 6 anni potranno potare, seminare e innaffiare il giardino della Tana di Piripù, assieme ai loro genitori per poi godersi un meritato picnic sul prato > L’evento

LETTURE

Marchirolo: sabato pomeriggio alle 18 la biblioteca ospita la narratrice Betty Colombo per la presentazione del suo primo libro: l’albo illustrato “Vado via!” edito da Bohem > L’incontro

FUORI PORTA

Ascona (CH): è il fine settimana dei “Giardini in arte” al Monte Verità, con escursioni e laboratori per bambini in cui creare il burro cacao con i prodotti delle api, realizzare stampe a secco con le piante, giocare con timbri vegetali, oppure riconoscere impronte, profumi, rumori del bosco > Per saperne di più

Piovera (AL): nelle domeniche di maggio l’antico Castello del ‘400, perfettamente conservato, diventa il Castello di Leonardo, tra giochi e macchine volanti, musical e laboratori divertenti, ispirati al genio di Leonardo > Scopri l’evento

INCONTRI PER MAMMA E PAPÀ

Varese: sabato mattina la Biblioteca dei Ragazzi apre a insegnanti e genitori per un incontro con la grafologa Susanna Primavera che presenterà il suo metodo intuitivo per l’approccio alla scrittura capace di prevenire o recuperare la disgrafia > Leggi l’articolo

Varese: in occasione della Giornata internazionale dell’Ostetrica, l’ordine di Varese ha organizzato per il pomeriggio di domenica 5 maggio un incontro fatto anche di immagini e danze che raccontano la professione > L’iniziativa