Arriva la Pride Week, palazzo Estense diventa arcobaleno

Palazzo Estense, sede del Comune di Varese, si è acceso con i colori dell’arcobaleno per il Varese Pride 2019.

Il municipio resterà illuminato fino al termine della Pride Week, che culminerà nella parata finale di sabato 15 giugno 2019, in centro città.

«I colori arcobaleno si accendono proprio nel Pride Month, che si celebra in tutto il mondo, ricorrenza che ha ancora più valore quest’anno in cui si celebrano i cinquant’anni dai Moti di Stonewall e che culmineranno nel World Pride di New York il 30 giugno – spiega Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese – È molto simbolico che Varese abbia deciso di illuminare il palazzo del Comune in una provincia in cui spesso è difficile fare coming out come persona LGBTI+. L’arcobaleno vuole simboleggiare l’orgoglio di essere sempre noi stesse e noi stessi».

A Varese la parata è prevista per sabato 15 giugno e sarà preceduta da una settimana di eventi, dall’8 al 14 giugno: i dettagli saranno presentati sabato 8 giugno alle 10:30 presso la Sala Giunta del Comune di Varese.

Sabato 8 giugno alle 20:30 si parte con lo spettacolo comico “L’Importanza di lavarsi presto” con l’attrice Mikaela Cappucci direttamente dai Perugia che interpreterà Suor Melodia. L’ingresso è gratuito: appuntamento in Sala Montanari (Largo Bersaglieri).