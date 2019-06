Doppio incidente in gara: ambulanze ed elisoccorso al Ciglione della Malpensa

Due incidenti nel giro di pochi minuti hanno portato ambulanze ed elisoccoso al Ciglione della Malpensa, dove nel pomeriggio si è svolto il Campionato Italiano Prestige. Gare regolari fino alle 17, quando due brutte cadute hanno fermato la la quarta tappa del challenge tricolore organizzato da Federmoto e FXAction.

Poco dopo le 17 il primo incidente, con un concorrente spagnolo caduto a terra durante un salto. Le sue condizioni sono apparse gravi e insieme all’ambulanza di Nordsoccorso di Legnano è giunto sul posto l’elisoccorso dalla base di Como.

Il motociclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.

Il secondo incidente pochi minuti dopo, alle 17.33, con un altro pilota, di 21 anni, a terra dopo un salto. Soccorso dagli operatori di Nordsoccorso Legnano, il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Gallarate.