Guttuso: Varese chiama, Roma risponde

Varese chiama, Roma risponde. Renato Guttuso, dopo la mostra nella Città Giardino, sarà protagonista anche in uno dei luoghi più esclusivi della Capitale. Il Quirinale, infatti, aprirà domani – in occasione della festa della Repubblica – una nuova collazione di arte contemporanea e ha scelto di ospitare al suo interno anche alcune opere del maestro di Bagheria.

«Quello che unisce Varese e Roma – afferma l’assessore alla Cultura Roberto Cecchi – è un lungo filo rosso che vuole esaltare l’opera dei più importanti artisti italiani del Novecento. Nella nostra città abbiamo in questi mesi due importanti mostre e dunque che anche il Quirinale scelga di accendere i riflettori su un tema così è un altro segnale che stiamo lavorando nella giusta direzione».

A curare la collezione romana – dal titolo “Quirinale contemporaneo” – è Cristina Mazzantini, consultata anche per l’esposizione di Villa Mirabello. E proprio dall’esposizione della Capitale potrebbe arrivare nuova luce anche alle tele varesine. Perché, in fondo, la Città Giardino e il Colle non sono mai stati così artisticamente vicini. Altro elemento che lega le mostre di Varese e di Roma è quello sulla scelta di limitare i costi. Le esposizioni sull’arte contemporanea nella Capitale e nella Città Giardino infatti sono frutto di un comodato gratuito che valorizza il forte rapporto tra il pubblico e il privato nella diffusione della cultura e dell’arte.

«Credo che la mostra di Guttuso a Varese – conclude l’assessore Cecchi – sia in grado di costruire una strada nuova per la città, un percorso in cui il tema della cultura e dell’arte diventino oggetto propositivo e, anzi, elemento di coesione sociale e di sviluppo economico».