Molto più di un compleanno, la festa di Martino aiuta la ricerca

Un’occasione per festeggiare Martino, per ricordare lo splendido sorriso di mamma Barbara che non c’è più e per raccogliere fondi a sostegno del Comitato Maria Letizia Verga, la Onlus per lo studio e la cura della leucemia nei bambini, che proprio quest’anno celebra i suoi quarant’anni di attività.

“Buon compleanno Martino” è più di una semplice festa: è un momento di gioia, coraggio e speranza, seppur nato da un grande dolore, che si rinnova di anno in anno, radunando vecchi e nuovi amici in riva al lago a Ranco. L’appuntamento è al Molo, sabato 6 luglio, a partire dalle 20.

In programma: aperitivo, panini, musica, giochi e animazione per i più piccoli e naturalmente i dolci e la torta offerti da “nonno Mauro”. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza a sostegno dei progetti del Comitato Maria Letizia Verga.