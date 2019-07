Dopo 12 anni tornano in Forcora le gare di mountain Bike

La gara è una di quelle toste, forse quella più dura del circuito, ma lasciamolo dire agli addetti ai lavori.



Certo la notizia è che domenica la Forcora di animerà di bikers perché arriverà il Grand Prix Valli Varesine, competizione composta da sette prove. Quella della Forcora è la quinta di queste gare (per via dell’annullamento di una competizione).

Galleria fotografica Il Grand Prix valli Varesine in Forcora 4 di 11

In Forcora torna la Mtb dopo 12 anni. L’idea è venuta a Ivan Vargiu (sportivo ed ex vice sindaco di Veddasca) che corre in bici e si è attivato con Claudio Contini del “Mtb San Martino” di Laveno.

La gara della Forcora è organizzata in collaborazione col Comune. «Un ringraziamento va alla Comunità montana che ci ha aiutati a ripulire i sentieri», dicono gli organizzatori «e ci auspichiamo che questa competizione diventi un appuntamento fisso».

Il percorso è quello che tecnicamente viene descritto come un “cross country“ (XC), di 6,7 chilometri, il più duro di tutto il circuito: in tre giri si fanno 1000 metri di dislivello.

Molto suggestivo il tracciato: partenza Forcora, poi l’alpeggio di Monterecchio, poi si sale a Costa del Faietto – Monte Sirti, poi discesa verso la Forcora (ribattezzato “Monte Sirti Rock Garden“).

A fine manifestazione pasta party per i partecipanti e presso ristorante Sciovia la possibilità di pranzare.