Quasi 80mila euro per potenziare i controlli antidroga fuori dalle scuole

Trentanovemila euro per Busto Arsizio altrettanti per Varese.

Questa mattina, nell’Ufficio di gabinetto della Prefettura di Varese, i sindaci Emanuele Antonelli e Davide Galimberti e il Prefetto Enrico Ricci hanno firmato un “Protocollo di intesa” sul finanziamento del progetto “Scuole Sicure” per la prevenzione e il contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti negli istituti scolastici.

A Varese, i fondi serviranno per implementare la telesorveglianza del quartiere scolastico cittadino in via XXV Aprile e in via Morselli oltre ad avviare degli interventi di prevenzione mentre a Busto le entrate extra saranno impiegate per pagare gli straordinari degli agenti di polizia locale impiegati nella sorveglianza delle scuole e per l’acquisto di telecamere mobili per aumentare il controllo nei luoghi scolastici.

Da anni, tra Ufficio scolastico e Questura di Varese esiste un patto per la prevenzione dello spaccio. Numerosi, nel corso degli anni, i controlli con cani antidroga nelle classi e tra gli zaini degli studenti. Dati ufficiali sugli esiti di queste operazioni non sono stati forniti anche se il Prefetto ha assicurato che l’età media di chi consuma sostanza stupefacenti si sta abbassando.

Lo stanziamento definito questa mattina rientra nel progetto “Scuole sicure” promosso lo scorso anno dal Ministro dell’Interno Salvini.