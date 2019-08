Tra birra, musica e sole, arriva l’ultimo weekend di agosto

Un bel weekend, soprattutto nel senso del meteo, aspetta chi resta o è tornato a casa nel varesotto. Soprattutto la domenica sarà calda e di sole, e inviterà a stare un po’ all’aperto o fare gite.

Ma c’è “materia prima” per rimanere in provincia e divertirsi? Sembra proprio di si: tra birra e cibo regionale, musica rock e classica in atmosfere suggestive, cinema per le famiglie e teatro e poesia, anche questo fine settimana è denso di proposte.

SAGRE E BUON CIBO

Torna il Cunardo Beer Festival, Il 23 e il 24 agosto a Cunardo: ogni sera tante specialità gastronomiche ma soprattutto tante varietà di birra tra le quali scegliere, tra queste una Weisse speciale creata apposta per l’occasione. E come “guest star” musicali ci saranno i Seveso Casino Palace, noti per aver partecipato a una delle ultime edizioni di XFactor Italia. L’ARTICOLO

Torna la Festa del Villeggiante sabato 24 e domenica 25 agosto al parco “Pancera” di Cuvio. A partire dalle ore 19 di sabato gli esperti cuochi proporranno alcune pietanze tipiche della cucina nostrana come, la “Polenta con spezzatino e funghi” e la “Buseca valcuviana “. L’ARTICOLO

È un giro d’Italia a tavola la 39esima edizione della Festa popolare di Olcella: Da venerdì 23 agosto a lunedì 2 settembre la frazione di Busto Garolfo si anima con il tradizionale appuntamento di fine estate; undici giorni caratterizzati da buona cucina, tanta musica, sport e solidarietà. La sua principale caratteristica è ogni giorno la cucina prepara piatti differenti, ispirati alle città italiane. Da Palermo fino a Trentopassando per Bologna. L’ARTICOLO

Nuova edizione della festa della madonna della neve a Brinzio: la festa inizierà venerdì con cena a base di carne grigliata e degustazioni di birre speciali, continuando sabato sera con i piatti tipici alpini. Domenica mattina a partire dalle ore 9, ci sarà il momento dell’alzabandiera seguito dalla messa nella Parrocchia di San Pietro e Paolo. Il tutto si concluderà alle ore 19 con una grande polentata per tutti. L’ARTICOLO

Ad Arcisate torna la festa della Lega della Valceresio. I confronti politici inizieranno alle 21, mentre la festa con gli stand e la cucina sarà aperta venerdì e sabato a partire dalle 18.00 e domenica anche a mezzogiorno.Al pranzo di domenica, alle 12.30, si rinnoverà l’usanza del primo piatto offerto agli anziani. L’ARTICOLO

Partirà venerdì 23 agosto alle 19, con l’apertura degli stand gastronomici, l’edizione 2019 di “Cascine in Festa”, la tradizionale manifestazione organizzata a Ispra dalComitato Cascine Onlusallacascina Maria Teresa. Sarà un weekend all’insegna del buon cibo, musica e solidarietà. L’ARTICOLO

MUSICA

Sabato 24 Agosto il Festival Il Lago Cromatico porterà il pubblico nella splendidoEremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno con un ospite d’eccezione: la nota violoncellista Silvia Chiesa, che si esibirà in un concerto solistico. L’appuntamento è per le 21.15, ma la prenotazione è necessaria, fino ad esaurimento posti. maggiori informazioni nell’articolo. L’ARTICOLO

Sabato 24 e domenica 25 agosto nell’area feste del comune di Comerio(in via Giardini) si terrà lanona edizione di “Filarmonicando”. L’evento, organizzato dall’associazione Filarmonica del paese, è nato per avvicinare e far conoscere il mondo bandistico soprattutto nei più giovani, e mescola musica e buon cibo, servito dagli strumentisti stessi. L’ARTICOLO

Una notte per Rino Gaetano alla Schiranna di Varese: venerdi sera 23 agosto la musica, i racconti, le parole e le atmosfere dell’indimenticato cantautore calabrese saranno raccolti in una performance artistica a 360° tra concerto e teatro – e persino cibo regionale – alla festa dell’Unità, aperta anche per questo fine settimana. L’ARTICOLO

Il sabato sera del tennis bar di Villa Toeplitz a Varese è blues: sabato 24 agosto ci saranno i “The Raw Boys”, ossia Francesco Luca, Luca “Lait” Gambacorta, Sebastiano Riva e Marco Rizzato. L’ARTICOLO

Venerdì 23 agosto il Museo del Tessile di Busto Arsizio ospiterà un concerto dei Mandolinisti Bustesi, organizzato dall’Auser. A partire dalle 17,30 la sala gemella della struttura di via Volta ospiterà il quartetto a plettro Renzo Pistoletti. L’ARTICOLO

Il weekend di Luino sarà avvolto dalle note musicali nel centro storico e sul lago. Due gli appuntamenti da non perdere. Venerdì 23 agostoalle 21 si terrà ancora una serata della rassegna organizzata da Adele Cossi in via Cavallotti con patrocinio del Comune di Luino e sarà dedicata a ‘Lasciatemi amare’ con le sorelle Guarneri, flauto e arpa intervallate dalle poesie di Aleksandra Damnjanovic. Sabato 24 agosto a partire dalle ore 21 al Parco a Lago di Luino si esibirannoThe Grapes. I Grapes sono un gruppo musicale nato nel 2017 sulle sponde del Lago Maggiore. La loro musica spazia da arrangiamenti di brani tipici del Folklore americano a pezzi di autori contemporanei appartenenti alla scena pop e rock internazionale. L’ARTICOLO

CINEMA E TEATRO

L’avventura di “Toy Story 4” proiettata sotto le stelle: Il film di animazione sarà proiettato sabato 24 agosto alle 21.15 sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi di Varese: è l’ultimo appuntamento di Esterno Notte dedicato alle famiglie. L’ARTICOLO

Appuntamento importante domenica 25 agosto alle 21, con il Teatro nel Chiostro della Badia di Ganna. Programmato dall’ Associazione Amici della Badia, condiviso e strutturato con la regia di Antonio Zanoletti, il teatro di Angela da Foligno viene presentato come proseguimento delle iniziative connesse al progetto OperArte 2019. L’ARTICOLO