Esterno Notte, cambio di programma

Per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori – che si scusano in ogni caso per il disagio -, questa sera venerdì 23 agosto, presso i Giardini Estensi di Varese, il film “Beautiful boy” non sarà proiettato e verrà sostituito dal film “La Casa dei Libri” di Isabel Coixet.

Venerdì 23 agosto ore 21.15

ai Giardini Estensi di Varese

LA CASA DEI LIBRI

di Isabel Coixet, Spagna/Gran Bretagna/Germania 2017, 113′

con Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson

TRAILER: https://www.youtube. com/watch?v=h2sxhHUfdoE

TRAMA: Nel 1959, Florence Green, una vedova dallo spirito libero, decide di lasciarsi alle spalle il dolore per la perdita del marito e aprire la prima libreria della sonnolenta cittadina costiera di Hardborough, in Inghilterra. Sfidando la mentalità bigotta della gente, inizia a provocare il risveglio culturale del posto vendendo anche romanzi che generano scandalo. Troverà un alleato nella figura di Mr. Brundish, ma anche valenti oppositori come la signora Gamart.

intero € 6,50

ridotto € 5,00

ridotto soci Filmstudio 90 under 25 € 3,00