Ferragosto al museo, a Varese si può

Nella Città Giardino sono tanti i poli espositivi che rimarranno aperti anche giovedì 15 agosto. L’offerta prevede alcuni orari straordinari, oltre alla possibilità di visitare le mostre “Sean Scully. Long Light” a Villa Panza e “Renato Guttuso a Varese” a Villa Mirabello. Per quest’ultima mostra proseguono poi gli eventi speciali, che resteranno protagonisti anche dopo l’estate.

In particolare, il Museo civico di Villa Mirabello resterà aperto nella settimana di Ferragosto da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 Ferragosto compreso; stessi orari per la mostra di Guttuso.

Domenica 18 agosto alle 11 confermata anche la visita guidata alle opere del maestro di Bagheria (costo 10 euro, biglietto incluso).

Al Sacro Monte, invece, la Casa Museo Pogliaghi, il Museo Baroffio e la Cripta del Santuario prolungano eccezionalmente le proprie aperture, garantendo ai visitatori l’ingresso anche nel tardo pomeriggio: mercoledì 14 e venerdì 16 agosto resteranno operativi dalle 14.00 alle 18.00; giovedì 15, sabato 17 e domenica 18 dalle 10.00 alle 19.00.

Apertura serale, da ultimo, anche per la sede FAI di Villa Panza e per la mostra di Sean Scully, visitabile da martedì a domenica fino alle 20.30.

GUTTUSO A VARESE: GLI EVENTI SPECIALI

Visite guidate domenicali : tutte le domeniche (escluso l’ultima di ogni mese) alle 11.00; visita di un’ora al costo di 10 euro, biglietto d’ingresso compreso. Evento su prenotazione obbligatoria, numero minimo 10 prenotazioni.

Visite guidate con aperitivo : ogni ultima domenica del mese. Alle 17.00 visita guidata di un’ora alla mostra; alle 18.00 aperitivo sulla terrazza del bar Mirabello. Il costo complessivo per ogni visitatore è di 15 euro; evento su prenotazione obbligatoria entro 5 giorni dalla data. Numero minimo 10 prenotazioni.

Visite per gruppi : visite guidate di un’ora per gruppi di massimo 25 persone; costo della guida euro 70. Per gruppi di almeno 10 persone il biglietto d’ingresso sarà ridotto a 3 euro.

Visite riservate agli abbonati Musei Lombardia : in programma alle 10.00 dei giorni 25 agosto, 15 settembre e 20 ottobre. Biglietto d’ingresso a euro 5; gruppi da 30 persone al massimo.

Guttuso a Varese e al Sacro Monte : giornata intera dedicata al maestro di Bagheria. Al mattino visita alla mostra presso le sale di Villa Mirabello; al pomeriggio spostamento al Sacro Monte per ammirare la “Fuga in Egitto” all’esterno della Terza Cappella e visita al Museo Baroffio, dove è conservato un bozzetto dell’opera. Costi: 160 euro a guida, per gruppi di 25 persone massimo; se i gruppi sono di almeno 10 persone verranno ridotti a 3 euro sia il biglietto d’ingresso alla mostra di Guttuso sia al Museo Baroffio.

Guttuso e i capolavori di Villa Mirabello : visita guidata alla mostra e alle opere più rappresentative della storia antica varesina conservate presso il Museo archeologico di Villa Mirabello. Durata complessiva 2 ore. Costi: 85 euro a guida, per gruppi di massimo 25 persone. Per gruppi di almeno 10 persone il biglietto d’ingresso sarà ridotto a 3 euro.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai Musei civici di Villa Mirabello allo 0332.255485. Per le prenotazioni delle visite guidate domenicali, delle visite guidate con aperitivo e delle visite abbonati Musei Lombardia contattare invece il numero 328.8377206.