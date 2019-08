Fiamme in un’autofficina al parco delle Fontanelle

Vigili del fuoco in azione nella serata di martedì 6 agosto per un incendio segnalato all’interno di un’autofficina. L’allarme è scattato intorno alle 22 in via Bodmer, in un capannone adiacente il parco delle Fontanelle.

In pochi minuti i vigili del fuoco hanno messo l’area in sicurezza e spento l’incendio. La struttura è stata controllata dagli operatori e il pericolo sembra essere rientrato velocemente.