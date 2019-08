Grande festa a Tornavento, tre giorni di iniziative

Dal 6 all’8 settembre Tornavento è in festa, con l’appuntamento di tre giorni proposto da Tornavento Vive.

Come sempre, protagonisti saranno la buona cucina e la musica.

Venerdì 6 settembre si parte alle 19 con l’apertura dello stand gastronomico, alle 21 si inizia con il primo concerto, gli “Effetto Vasco”, band tributo al rocker di Zocca.

Sabato 7 settembre sarà dedicato al liscio e ai balli di gruppo, con Marzio e Lara, come sempre lo stand gastronomico è aperto dalle 19.

Infine la giornata di domenica 8 settembre, con lo “Shopping in piazza” con le bancarelle nelle vie di Tornavento, dalle 8 del mattino alle 19. Alle 9.30 ci sarà la Santa Messa Solenne in Sant’Eugenio, alle 12.30 il pranzo insieme (su prenotazione: 334.3924872; 347.8536430; 0331 669338).

Alla sera alle 18 processione in paese e poi… serata con stand gastronomico e musica con i balli e l’animazione latinoamericana di Regina di Cuori.